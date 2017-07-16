Марсело поздравил Данило с днём рождения, забросав его яйцами и мукой

Защитник «Реала» Марсело необычным способом поздравил с днём рождения партнёра по обороне в мадридской команде и сборной Бразилии Данило.
15 июля Данило исполнилось 26 лет, в связи с чем Марсело приготовил для него специальный подарок. Пока другой игрок «Реала» полузащитник Карлос Касемиро отвлекал виновника торжества, Марсело достал из сумки яйца и разбил их о голову Данило, а позже ещё и осыпал его мукой.
Данило выступает в «Реале» с 2015 года после того, как перешёл в мадридскую команду из «Порту».
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Реала».
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