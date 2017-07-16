«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Осасуны»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, специализирующийся на трансферных новостях, сообщил на своём сайте, что «Спартак» является одним из претендентов на полузащитника «Осасуны» Алехандро Беренгера. Пополнить состав этим 22-летним футболистом также хотят «Наполи» и лиссабонский «Спортинг».
Ди Марцио отмечает, что вариант с переходом в «Спартак» является наименее привлекательным для футболиста, а основная борьба за его приобретение разворачивается между «Наполи» и «Спортингом». «Наполи» предлагает за Беренгера € 5,5 млн, € 1 млн итальянский клуб готов выплатить в качестве бонусов в случае достижения определённых результатов.
Беренгер способен сыграть как на левом, так и на правом фланге. В прошлом сезоне Примеры он забил 1 гол и сделал 6 голевых пасов в 29 матчах. «Осасуна» по итогам сезона вылетела из высшей испанской лиги.