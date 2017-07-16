«Лестер» отказался продавать Мареза в «Рому» за £ 20 млн

Английский «Лестер Сити» отверг предложение итальянской «Ромы» о трансфере полузащитника Рияда Мареза. По информации Sky Sport Italia, римляне предлагали за 26-летнего алжирца £ 20 млн.
Ранее сообщалось, что «Лестер» рассчитывает выручить за одного из своих лидеров не менее £ 55 млн.
Римляне видят в алжирце потенциальную замену Мохамеду Салаху, перешедшему в «Ливерпуль». В минувшем сезоне Марез провёл в АПЛ 36 матчей, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.
Сам футболист ранее признался, что хотел бы сменить команду в межсезонье.