«Валенсия» поборется за полузащитника «Интера» Меделя

Будущее полузащитника «Интера» Гари Меделя всё ещё остаётся неясным. Чилийский игрок не входит в планы нового тренера нерадзурри Лучано Спаллетти, но пока ещё не договорился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Переговоры с «Бока Хуниорс» и «Тигрес» ни к чему не привели, поскольку футболист рассчитывает остаться в Европе. По информации Deporte Valenciano, новым претендентом на Меделя является «Валенсия», которая в ближайшие дни должна сделать «Интеру» предложение о трансфере.
Чилиец выступает за «Интер» с 2014 года, а его контракт с клубом истекает летом 2018 года.
«Тигрес» поборется с ЦСКА и «Бокой Хуниорс» за хавбека «Интера» Меделя