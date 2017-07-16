«Бавария» — «Вердер» — 2:0. Видеообзор матча

«Бавария» в финале товарищеского турнира Кубок Телеком, который состоялся на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, победила «Вердер» со счётом 2:0.
В составе победителей по голу забили Томас Мюллер и Хуан Бернат, которые отличились на 13-й и 30-й минутах соответственно. На 37-й минуте мог оформить дубль, но не сумел отправить мяч в ворота при ударе с 11-метровой отметки.
В матче за третье место на турнире мёнхенгладбахская «Боруссия» потерпела поражение от «Хоффенхайма» в серии пенальти – 0:0, 5-6.
Видео можно посмотреть на официальном канале «Баварии» в YouTube.