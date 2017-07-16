«Рома» может побороться с «Ювентусом» за Де Шильо

«Рома» пополнила список претендентов на защитника «Милана» Маттию Де Шильо. Ранее отмечалось, что фаворитом в борьбе за универсального защитника россонери является «Ювентус», но, по информации Radiogoal 24, римляне уже приступили к переговорам с представителями футболиста.
Cтоль сильная необходимость в игроке возникла у «Ромы» после того, как травмы крестообразных связок получили Эмерсон Палмьери и Лука Пеллегрини.
Действующий контракт Де Шильо с «Миланом» истекает в 2018 году. По информации Calciomercato.it, за игроком также продолжают следить «Бавария» и «Ливерпуль».
«Ювентус» может обменять Куадрадо в «Милан» на Де Шильо