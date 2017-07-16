Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«СКА-Хабаровск» — «Зенит»: гостей на матче поддержат до 150 болельщиков

16 июля 2017, воскресенье. 09:21. Футбол

Сегодня, 16 июля, в Хабаровске в рамках первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 состоится матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит».

Как сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга, на матче ожидается до 15 тыс. зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 150 болельщиков.

Хозяева сыграют в красно-синей форме, голкипер — в чёрном. Гости выйдут на поле в белой форме, вратарь — в зелёном.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Начало — в 11:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
СКА-Хабаровск ФК Зенит Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
10:23 Десайи: на месте «Челси» я бы отказался от Мораты и поборолся за Обамейянга
10:12 Черевченко: жаль, что «Балтика» подвела болельщиков
10:05 «СКА-Хабаровск» определился со стартовым составом на матч с «Зенитом»
10:03 «Зенит» объявил стартовый состав на первый официальный матч при Манчини
10:00 Результативный Васин, баннеры из полотенец — в фотообзоре «Анжи» — ЦСКА
10:00 Канунников станет игроком «Спартака» 17 июля, сумма трансфера — € 1 млн
09:50 Ю. Газзаев: «Ротор» — команда с лицом и почерком, они будут набирать очки
09:49 Президент «Рубина» Шаймиев обратился к болельщикам перед стартом сезона
09:42 Хацкевич: сегодня лучших футболистов у киевского «Динамо» нет
09:41 Защитник «Наполи» Кирикеш забил со своей половины поля
09:25 Тренер «Олимпийца»: спасибо сайту, оценившему наши шансы с «Крыльями» в 4 %
09:21 «СКА-Хабаровск» — «Зенит»: гостей на матче поддержат до 150 болельщиков
09:18 Д. Алвес опроверг информацию о конфликте в раздевалке «Юве» в перерыве финала ЛЧ
08:41 Фонсека: в будущем украинские тренеры и игроки могут проявить себя в Европе
08:00 РФС представил видеоролик о матче за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив»
07:57 Мертезакер: уверен, что Санчес останется в «Арсенале», но ему нужно время
07:43 «Рома» может побороться с «Ювентусом» за Де Шильо
07:21 «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси», Рашфорд оформил дубль
06:26 Руни: выступление за «МЮ» станет для Лукаку проверкой характера
05:51 «Вольфсбург» заинтересован в услугах Лихтштайнера
05:25 «Бавария» — «Вердер» — 2:0. Видеообзор матча
04:52 Ташуев: Мельгарехо нужно покинуть «Спартак»
04:22 Пошкус: тяжело комментировать судейство, за «Ахмат» играло 12 человек
03:55 «Шахтёр» — «Динамо» Киев — 2:0. Видеообзор матча
03:38 Алексис Санчес: я хочу играть в Лиге чемпионов
03:13 «Коринтианс» сыграл вничью с «Атлетико Паранаэнсе», Жо оформил дубль
02:48 Слуцкий поблагодарил болельщиков «Халл Сити» за поддержку в дебютном матче
02:32 «Валенсия» поборется за полузащитника «Интера» Меделя
02:21 Григорян: Фибель проводит не лучшие игры против ЦСКА. Наверное, не его соперник
01:54 «Севилья» договорилась с «Манчестер Сити» о трансфере Нолито
01:41 «Зенит» и «Сан-Паулу» в ближайшие дни проведут новый раунд переговоров по Кайо
01:35 «Лестер» отказался продавать Мареза в «Рому» за £ 20 млн
01:35 «Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Осасуны»
01:25 Ветераны сборной Франции обыграли итальянцев в выставочном турнире Star Sixes
01:22 8 человек погибло в результате крушения стены стадиона в Сенегале
01:09 «Халл» объявил о переходе Хаддлстоуна из команды Слуцкого в «Дерби Каунти»
00:55 Бавин: ничья с «Ростовом» расстроила игроков «Урала», целью была победа
00:47 «Анжи» — ЦСКА — 1:3. Видеообзор матча
00:35 «Ахмат» отдал трёх футболистов в аренду «Спартаку-Нальчик»
00:35 Марсело поздравил Данило с днём рождения, забросав его яйцами и мукой
00:27 «Ростов» усилился форвардом «Бунёдкора» Шомуродовым
00:12 Билья прошёл медицинский осмотр в «Милане»
00:05 Известный в прошлом болгарский форвард возглавил вторую команду «Валенсии»
00:01 Видео: все голы финального матча чемпионата Европы U19
00:00 Шатов: как всегда, сборной России чего-то не хватило, чтобы выйти из группы
Все новости RSS
Партнерский контент
Как закончится ближайшее дерби?
Архив →
© championat.com, 2000–2017