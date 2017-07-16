«СКА-Хабаровск» — «Зенит»: гостей на матче поддержат до 150 болельщиков

Сегодня, 16 июля, в Хабаровске в рамках первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 состоится матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит».
Как сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга, на матче ожидается до 15 тыс. зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 150 болельщиков.
Хозяева сыграют в красно-синей форме, голкипер — в чёрном. Гости выйдут на поле в белой форме, вратарь — в зелёном.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Начало — в 11:00 по московскому времени.