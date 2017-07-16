«Зенит» объявил стартовый состав на первый официальный матч при Манчини

«Зенит» объявил стартовый состав на первый официальный матч при главном тренере Роберто Манчини. Соперником питерцев в первом туре РФПЛ станет «СКА-Хабаровск».
В воротах сыграет Андрей Лунёв, в защите — Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету и Доменико Кришито (капитан команды), в полузащите — Леандро Паредес, Александр Ерохин, Олег Шатов и Жулиано, в нападении — Александр Кокорин и Артём Дзюба.
Запасные игроки: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Максим Карпов, Юрий Жирков, Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич и Себастьян Дриусси.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.