Десайи: на месте «Челси» я бы отказался от Мораты и поборолся за Обамейянга

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи, в прошлом выступавший за «Челси», призвал синих отказаться от приобретения форварда «Реала» Альваро Мораты и сконцентрироваться на нападающем «Боруссии» Д Пьере-Эмерике Обамейянге.
«Действительно ли Мората нужен „Челси“, подходит ли он Конте? Он что, здорово цепляется за мяч и хорошо держит его, как просит Конте? А ведь в нынешнем „Челси“ форвард должен ещё и прессинговать все 90 минут. На мой взгляд, „Челси“ лучше сосредоточиться на Обамейянге, он куда лучше вписывается в их модель игры», — цитирует Десайи Goal.
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