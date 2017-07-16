Эменало: считаем, что Бакайоко значительно усилит «Челси»

Технический директор «Челси» Майкл Эменало прокомментировал переход в лондонский клуб из «Монако» 22-летнего полузащитника Тьемуа Бакайоко.
«Тьемуа блестяще выступал в «Монако» и помог своей команде стать одной из лучших в Европе в прошлом сезоне. Мы рады приветствовать его в «Челси». Несмотря на юный возраст, он уже имеет богатый опыт и выиграл медали французского чемпионата, а также дошёл до заключительных стадий Лиги чемпионов. Мы считаем, что он значительно усилит нашу команду», — цитирует Эменало официальный сайт «Челси».
«Челси» объявил о переходе Бакайоко