Манчини: перелёт был долгий, но «Зенит» перенёс его хорошо

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии гостевого матча первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 со «СКА-Хабаровск» рассказал, как команда перенесла длительный перелёт.
«Всё хорошо. Все в отличном состоянии. Перелёт был долгий, но перенесли мы его хорошо.
Во время перелёта переделали всё, что можно — играли в карты, спали, ели. Занимались всем», — заявил итальянский специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионата» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Начало в 11:00 мск.