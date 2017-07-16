Срна: «Шахтёр» заслужил победу и по праву стал обладателем Суперкубка Украины

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна поделился мнением о матче за Суперкубок Украины с киевским «Динамо» (2:0).
«Приятно завоевать Суперкубок и новый сезон начать с трофея. Для нас каждый турнир очень важен, и мы всегда хотим побеждать. На стадионе была прекрасная атмосфера, трибуны были заполнены. Своей игрой «Шахтёр» заслужил этот результат и по праву стал обладателем Суперкубка Украины.
В этом сезоне ожидаю непростой борьбы за чемпионство. Сегодня сильнее был «Шахтёр», потому смотрим в будущее с оптимизмом и надеемся на удачный старт в УПЛ. Очень важно и приятно начинать сезон с победы», — цитирует Срну сайт «Шахтёра».