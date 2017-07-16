Старридж отверг предложение китайского клуба «Бэйцзин Гоань»

Нападающий «Ливерпуль» Дэниел Старридж отклонил предложение из Китая. По информации Mirror, до закрытия местного трансферного окна в пятницу приобрести английского форварда пытался «Бэйцзин Гоань». Однако 27-летний Старридж сообщил китайскому клубу, что не заинтересован в этом переходе.
В прошлом сезоне Старридж принял участие в 20 (семь в стартовом составе) матчах английской Премьер-лиги и забил три мяча.
«Бэйцзин Гоань» выступает в китайской Суперлиге, а главным тренером команды является немецкий специалист Роджер Шмидт.
Старридж не собирается уходить из «Ливерпуля»