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Жиру попросил журналистов не спрашивать у него об уходе из «Арсенала»

16 июля 2017, воскресенье. 11:55. Футбол

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру попросил журналистов не спрашивать у него о возможном уходе из лондонского клуба.

«Прошу вас — не задавайте вопросы о моём будущем. Я на данный момент всё ещё игрок «Арсенала», и я хочу хорошо подготовиться к сезону. Это самое главное», — цитирует Жиру Sportsmole.

В минувшем сезоне француз принял участие в 40 официальных матчах, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Этим летом «канониры» купили у «Лиона» нападающего Александра Ляказетта, усилив конкуренцию в линии атаки.

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Источник: Sportsmole Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Оливье Жиру
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
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