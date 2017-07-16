Жиру попросил журналистов не спрашивать у него об уходе из «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру попросил журналистов не спрашивать у него о возможном уходе из лондонского клуба.
«Прошу вас — не задавайте вопросы о моём будущем. Я на данный момент всё ещё игрок «Арсенала», и я хочу хорошо подготовиться к сезону. Это самое главное», — цитирует Жиру Sportsmole.
В минувшем сезоне француз принял участие в 40 официальных матчах, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Этим летом «канониры» купили у «Лиона» нападающего Александра Ляказетта, усилив конкуренцию в линии атаки.
Десайи: на месте «Челси» я бы отказался от Мораты и поборолся за Обамейянга