Сорокин: организовать жеребьёвку ЧМ-2018 в Кремле сложно, но оно того стоит

Оргкомитет «Россия-2018» готов пойти на дополнительные усилия при организации в Кремле финальной жеребьёвки чемпионата мира — 2018 из-за престижа и статуса мероприятия. Об этом сообщил генеральный директор Оргкомитета турнира Алексей Сорокин. Жеребьёвка запланирована на 1 декабря.
«Организовать жеребьёвку в Кремле сложно, но, безусловно, это стоит того. Это статусное место, а финальная жеребьёвка привлекает большое внимание. Мы готовы пойти на какие-то дополнительные усилия ради престижа и статуса.
Монтаж оборудования занимает несколько недель, процесс начнётся в первой половине ноября. Это работа не только внутри зрительского зала, но и на прилегающих территориях: временная инфраструктура, площадки для генераторов, для вещателей. Это достаточно объёмная работа в конкретном месте. Но пока у нас есть полное взаимопонимание с администрацией, нам идут навстречу, понимая важность мероприятия. Нам кажется, что это будет красиво», — цитирует Сорокина Welcome2018.