Кузяев забил в дебютном официальном матче за «Зенит»

В матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» — «Зенит» на 52-й минуте счёт открыл полузащитник петербургской команды Далер Кузяев.
24-летний Кузяев сумел отметиться голом в дебютном официальном матче за сине-бело-голубых.
Хавбек вышел на замену после перерыва и с дальней дистанции пробил в левый нижний угол ворот «СКА-Хабаровск».
Посмотреть гол Далера Кузяева можно в официальном «твиттере» РФПЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит».