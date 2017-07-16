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Кузяев забил в дебютном официальном матче за «Зенит»

16 июля 2017, воскресенье. 12:17. Футбол

В матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» — «Зенит» на 52-й минуте счёт открыл полузащитник петербургской команды Далер Кузяев.

24-летний Кузяев сумел отметиться голом в дебютном официальном матче за сине-бело-голубых.

Хавбек вышел на замену после перерыва и с дальней дистанции пробил в левый нижний угол ворот «СКА-Хабаровск».

Посмотреть гол Далера Кузяева можно в официальном «твиттере» РФПЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Далер Кузяев
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
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