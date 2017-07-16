Руни: удерживать стандарты «МЮ» становилось труднее, но это уже не моя проблема

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, перешедший в «Эвертон» этим летом, отметил, что новички «МЮ» должны соответствовать высоким стандартам клуба.
«В „МЮ“ есть высокие стандарты, которые должен соблюдать каждый новичок. Это пришло от сэра Алекса Фергюсона, затем эти идеи укрепились внутри команды благодаря таким людям, как Райан Гиггз, Гари Невилл и Пол Скоулз.
В последние несколько лет мне и Майклу Кэррику удавалось поддерживать эти стандарты. Но со временем делать это было всё труднее. Хотя это уже не моя проблема», — цитирует Руни Sportsmole.
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