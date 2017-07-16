Хаддлстоун объяснил, почему решил уйти из «Халл Сити» в «Дерби Каунти»

Полузащитник Том Хаддлстоун, который перешёл из «Халл Сити» в «Дерби Каунти», поделился впечатлениями от смены клуба и рассказал о причинах, побудивших его принять предложение.
«Мне было нелегко решиться на уход из „Халла“. Когда „Дерби“ активировал опцию выкупа в моём контракте, „Халл“ вышел на меня с предложением о продлении соглашения. Если бы „Халл“ сделал это до того, как „Дерби“ обозначил интерес, я бы подписал новый контракт и с удовольствием остался», — цитирует Хаддлстоуна сайт «Дерби».
В прошлом розыгрыше АПЛ Хаддлстоун провёл 31 матч (23 — с первых минут), в которых забил один гол, реализовав пенальти в игре с «Бернли» (1:1).