Манчини: заменил Ерохина на Кузяева, потому что знал, что Далер забьёт

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над командой «СКА-Хабаровск» в матче первого тура РФПЛ. Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Отличились Далер Кузяев и Александр Кокорин.
«Это был сложный матч, победа далась нелегко. Соперник играл довольно хорошо. Сказался тяжёлый перелёт и многие составляющие. Я поздравляю ребят с победой, они выложились на полную. „СКА-Хабаровск“ — очень крепкая команда, боролась до самого конца.
Чем была обусловлена замена Александра Ерохина на Кузяева? Я знал, что он забьёт", — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео доступно на официальной странице РФПЛ в «Твиттере».