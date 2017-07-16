Поддубский: «Зенит» владел преимуществом, но по голевым шансам была равная игра

Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в домашней встрече первого тура нового сезона российской Премьер-Лиги.
«Сказалось мастерство. Команда гостей забила, а мы, к сожалению, нет. „Зенит“ владел территориальным преимуществом, но по голевым моментам была равная игра. Не хватило мастерства.
Огромное спасибо нашим болельщикам, что пришли и поддерживали нас. Спасибо им огромное", — сказал наставник «СКА-Хабаровск» в эфире телеканала «Наш футбол».
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