Ундер: моя цель — отвоевать место в основе «Ромы» как можно быстрее

Новичок «Ромы» Дженгиз Ундер поделился впечатлениями от перехода из турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».
«Я рад быть здесь. Я командный игрок с хорошей техникой, скоростью и дриблингом. Думаю, что прежде всего я должен улучшить физическую сторону своей игры, с этим есть кое-какие проблемы. Я наблюдал за множеством европейских лиг, в том числе, конечно, и за серией А.
Моя цель — отвоевать место в основе «Ромы» как можно быстрее. Я очень люблю конкуренцию и хочу показать «Роме», на что я способен", — сказал Ундер в интервью Roma TV.
В минувшем розыгрыше чемпионата Турции Ундер забил семь мячей в 32 матчах.