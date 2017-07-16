«Тоттенхэм» объявил о переходе Н'Джие в «Марсель» на постоянной основе

«Тоттенхэм Хотспур» объявил, что нападающий Клинтон Н'Джие покидает клуб. «Шпоры» достигли соглашения с «Марселем» о трансфере 23-летнего футболиста, информирует пресс-служба английского клуба. Детали трансфера на данный момент не сообщаются.
В минувшем сезоне камерунский нападающий выступал за «Марсель» на правах аренды. Клинтон Н'Джие провёл 22 матча во французской Лиге 1 (11 — с первых минут), в которых забил четыре мяча (все — с игры) и отдал одну голевую передачу, а также получил одну жёлтую карточку.