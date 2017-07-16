Манчини: начать сезон с победы было принципиально важно для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над клубом «СКА-Хабаровск» в матче первого тура РФПЛ. Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Мы знали, что хабаровчане всегда борются, что это хорошо слаженная крепкая команда. Игра далась нам нелегко, и поэтому я доволен каждым из футболистов и тем, что у нас сегодня всё получилось. Мне кажется, у них хорошая команда. У них большие перспективы в этом сезоне.
Публика на стадионе? Да, они молодцы. И, конечно, молодцы наши болельщики, присутствовавшие на матче.
Конечно, начать с победы было принципиально важно. Мы сыграли не так много матчей во время предсезонного сбора, поэтому сразу войти в сезон с победы было для нас необходимо.
Состояние газона? Поле неплохое, но первые матчи на новом поле всегда даются тяжело, поэтому нужно сыграть на нём ещё несколько матчей, чтобы оно пришло в нужное состояние», — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».