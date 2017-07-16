Кузяев: «Зенит» отмучился, теперь очередь других команд

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над командой «СКА-Хабаровск» в матче первого тура РФПЛ. Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей
«Особых трудностей не было. Было, конечно, немного непривычно, что мы прилетели в 4:00 утра по местному времени. Разница во времени немножко непривычной оказалась для нас. В целом мы справились с этим перелётом. У меня была хорошая позиция, решил ударить и получилось забить, чему я очень рад.
Манчини просто перед моим выходом на поле попросил постараться, чтобы забить гол. Он сказал слово «марко». Я знаю, что это переводится как «отличиться».
«СКА-Хабаровск» — очень сильный соперник, я думаю, что они доставят всем командам неприятности на своём поле ещё в связи с этим перелётом, так что команда из Хабаровска — не подарок. Мы отмучались, теперь очередь других команд», — цитирует Кузяева сайт «Зенита».