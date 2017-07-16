«СКА-Хабаровск» — «Зенит» — 0:2. Видеообзор первого матча Манчини в РФПЛ

«Зенит» выиграл у «СКА-Хабаровск» в матче первого тура РФПЛ. Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Это была первая официальная игра питерцев под руководством Роберто Манчини.
В дебюте второго тайма Далер Кузяев получил мяч перед чужой штрафной от Олега Шатова и без сопротивления пробил в левый нижний угол.
На 81-й минуте Себастьян Дриусси и Леандро Паредес после нескольких передач перед чужой штрафной подключили к атаке Шатова, который на левом фланге пробросил мяч себе на ход по краю штрафной и прострелил на дальнюю штангу, где не разобравшийся в простой ситуации защитник не сумел помешать Александру Кокорину расстрелять ворота с метра.
Обзор матча доступен на официальном сайте «Зенита».