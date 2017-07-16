«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Манчестер Юнайтед» — 2:5. Видеообзор матча

«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче, который состоялся в американском городе Карсон, выиграл у «Лос-Анджелес Гэлакси» со счётом 5:2.
Уже на второй минуте Маркус Рашфорд вывел англичан вперёд, а затем оформил дубль. Маруан Феллайни упрочил лидерство своей команды на 26-й минуте, а после перерыва ворота Джона Кемплина поразили Генрих Мхитарян и Антони Марсьяль. В концовке встречи Джованни дос Сантос забил два гола в ворота «МЮ», но большего команда из Лос-Анджелеса добиться не сумела.
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