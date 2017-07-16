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Кокорин: будем стараться с Дзюбой забить 35 голов на двоих за сезон

16 июля 2017, воскресенье. 14:16. Футбол

Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над клубом «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче первого тура нового сезона РФПЛ.

«Не помешала ли разница во времени? На самом деле только поспали мало. Перелёт — отличный, условия, гостиница, еда — всё супер. Поле поменяли на газон лучшего качества. Так что тяжело было только то, что не все поспали нормально.

Манчини заявил, что я и Дзюба должны забить 35 голов на двоих за сезон? Мы будем стараться это сделать. Нам нужно забивать, потому что результат по большей части зависит от форвардов. Мы не ставим себе именно такую задачу на сезон, но понимаем, что нужно забивать в каждой игре. Если получится забить 35, будем только рады.

Манчини сказал, что главная задача — взять три очка. Выполнили задачу, теперь будем готовиться к другим матчам. У нас хорошая линия атаки, и они понимали, что нельзя нам многого позволять. Хорошая команда. Желаю удачи.

Выручил ли нас Кузяев? Да, очень вовремя забил. Не знаю, что было бы дальше", — цитирует Кокорина официальный сайт «Зенита».

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Теги
СКА-Хабаровск ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Роберто Манчини
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
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