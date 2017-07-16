Ярмоленко: не считаю, что киевское «Динамо» так уж сильно уступило «Шахтёру»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча с «Шахтёром» за Суперкубок Украины (0:2).
«Мы очень хотели победить, но „горнякам“ удалось забить быстрый гол и это, думаю, сказалось на конечном результате. У нас потом были моменты для взятия ворот, но мы их, к сожалению, не реализовали. Проанализируем прошедшую игру и будем работать дальше, другого выхода нет. Будем надеяться, что сработает правило, когда победитель Суперкубка проигрывает чемпионат…
Мы договаривались, что при первой же возможности будем прессинговать „Шахтёр“. Моментами это получалось, но в большей степени нет, раз „Динамо“ проиграло в два мяча. У „горняков“ очень быстрые полузащитники, которые хорошо убегают в контратаки.
Мы в каждой игре сражаемся с сильным противником. Каждый поединок складывается по-особенному, и я не считаю, что мы так уж сильно уступили „Шахтёру“. Главная особенность в том, повторюсь, что они реализовали свои моменты, а мы — нет», — цитирует Ярмоленко «Команда №1».