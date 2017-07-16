Эррера: «Барселона» со мной не связывалась, я очень счастлив в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера опроверг слухи о возможном уходе в «Барселону». Действующий контракт Эрреры с манкунианцами истекает летом 2018 года.
«Барселона» со мной не связывалась, я очень счастлив в «МЮ». Здесь я чувствую себя важным и ценным игроком, поэтому я полностью сосредоточен на выступлениях за «МЮ».
Мората? Конечно, я хотел, чтобы он стал моим одноклубником. Он был очень близок к этому, потому что клубы вели переговоры. Жаль, что он не перешёл в «МЮ», но я в любом случае желаю ему удачи", — цитирует Эрреру Goal.
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