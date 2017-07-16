«Челси» снова отдал ван Гинкела в аренду ПСВ

«ПСВ Эйндховен» вновь арендовал у «Челси» полузащитника Марко ван Гинкела. Соглашение рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт клуба из Нидерландов.
Контракт Марко ван Гинкела с «Челси» действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне 24-летний голландец принял участие в 15 матчах Эредивизии (все — с первых минут), в которых забил семь голов (один — с пенальти) и отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки.
По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Нидерландов ПСВ занял третье место.