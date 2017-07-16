Газизов: «Хапоэль» отверг предложение «Уфы», переговоры по Готлибу окончены

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в настоящее время клуб прекратил переговоры по поводу приобретения 25-летнего защитника тель-авивского «Хапоэля» Эди Готлиба.
«Мы сделали предложение „Хапоэлю“ — клуб отказался. Переговоры окончены. Всё может быть в этой жизни, но Готлиб в „Уфу“ скорее не перейдёт», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
В прошлом сезоне Готлиб провёл 19 матчей за «Хапоэль» в чемпионате Израиля, отметившись четырьмя забитыми голами.
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