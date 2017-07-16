Поддубский: мандража перед «Зенитом» не было, мы же уже со «Спартаком» играли

Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в домашней встрече первого тура нового сезона российской Премьер-Лиги.
«Не понравился результат, но я ребят поблагодарил за хорошую игру. Думаю, мы выглядели достойно и по голевым моментом одинаково сыграли, хоть и не владели территориальным преимуществом. Не хватило чуть-чуть везения, мастерства. Скажу банально — есть над чем работать.
Мандраж? Его не было, мы же уже со «Спартаком» играли (обыграли в Кубке России в прошлом сезоне. — Прим. «Чемпионата»).
Тяжёлый календарь на старте сезона? Мне без разницы, ведь все команды чуть слабее, чуть сильнее. Если мы в РФПЛ залезли, то будем бороться", — сказал Поддубский на послематчевой пресс-конференции.