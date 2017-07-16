«Челси» хочет продать Реми этим летом

Нападающий «Челси» Лоик Реми сменит клуб в летнее трансферное окно. Тренерский штаб «Челси» не рассчитывает на Реми и хочет продать его этим летом, информирует Sky Sports. Контракт Реми рассчитан до 2018 года.
Реми перешёл в «Челси» в 2014 году из «Ньюкасл Юнайтед». Минувший сезон 30-летний француз провёл в аренде в «Кристал Пэлас», однако из-за травм Реми принял участие всего в пяти матчах в английской Премьер-лиге, отыграв в общей сложности 131 минуту, при этом результативными действиями он не отметился.
Ранее СМИ сообщали, что в переходе Реми заинтересован французский «Ренн».