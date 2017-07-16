Фурсенко: учитывая девятичасовой перелёт, «Зенит» сыграл на пять баллов

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы над командой «СКА-Хабаровск» в матче первого тура РФПЛ. Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Конечно, играть было сложно: во-первых, первый официальный матч Роберто Манчини, во-вторых, дальний перелёт, в третьих, искусственное поле, играть не нём очень непросто, оно не приспособлено к быстрой игре „Зенита“. Но надо сказать, что ребята справились с задачей хорошо. С учётом того, что перелёт был девять часов, сыграли на пять баллов. Победа ценна ещё и тем, что соперник — хорошо подготовленная команда.
За команду сыграли семь россиян с учётом вышедшего на замену во втором тайме Кузяева, это дорогого стоит. И оба гола забили российские игроки. Очень рад, что Кокорин забил, не выключился из эпизода, пошёл до конца. А Шатов выдал отличную передачу, в результате получился хороший гол", — цитирует Фурсенко ТАСС.