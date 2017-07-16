Клопп: пока что Салах понятия не имеет, как нужно играть в защите

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после товарищеского матча с «Уиганом» (1:1) отметил, что новичок клуба полузащитник Мохамед Салах ещё плохо знаком с оборонительной системой игры мерсисайдцев.
«Пока что Салах понятия не имеет, как нужно играть в защите, потому что он играл за „Ливерпуль“ в первый раз. Мохамед привык к совершенно другим принципам обороны, и это заметно. Пока что ему не хватает опыта.
Что касается гола Салаха, то там всё было просто — нужно было только не промахнуться", — цитирует Клоппа Sportsmole.
Ловрен: Салах — идеальный футболист для «Ливерпуля»