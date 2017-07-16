Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Рубином»

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч первого тура российской футбольной Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча состоится в Казани на стадионе «Казань Арена», главный судья игры — Евгений Турбин из Москвы.
«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Шишкин, Газинский, Перейра, Вандерсон, Подберезкин, Лаборде.
Запасные: Адамов, Сафонов, Жиров, Грицаенко, Янбаев, Жигулёв, Классон, Жоаозиньо, Сулейманов, Комличенко
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РФПЛ «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.