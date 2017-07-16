Моуринью: у Венгера в «Арсенале» есть то, о чём мечтают все тренеры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что у наставника «Арсенала» Арсена Венгера в его клубе есть то, о чём мечтают все специалисты.
«Думаю, в «Арсенале» хорошо обошлись с Вегером, предложив ему контракт ещё на два года. Все тренеры хотят быть сильными, принимать решения самостоятельно, не слушая СМИ, экспертов и болельщиков. У Венгера есть то, чего хотят все остальные тренеры: сильный клуб, ещё два года контракта, условия для борьбы за титулы, а также фантастическое отношение к нему со стороны руководства. Он этого заслуживает. Все тренеры мечтают о таком», — цитирует Моуринью Record.