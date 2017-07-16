Лескано: восьмичасовые перелёты очень утомляют игроков «СКА-Хабаровск»

Нападающий «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано рассказал о трудностях с перелётами, которые испытывает дальневосточная команда, а также поделился мыслями о задаче клуба в РФПЛ.
«Очень утомительно, когда совершаешь восьмичасовой перелёт в Москву. Если мы играем там, то во время перелётов должны делать остановку. Мы всегда летим на матч за день до него, это сильно утомляет. Такие нюансы делают для нас чемпионат самым сложным в мире.
Выход в РФПЛ? Безусловно, это было самое важное достижение в истории клуба. Теперь наша цель состоит в том, чтобы остаться в элите", — сказал Лескано в интервью Folha de S.Paulo.
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