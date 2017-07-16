Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лескано: восьмичасовые перелёты очень утомляют игроков «СКА-Хабаровск»

16 июля 2017, воскресенье. 18:00. Футбол

Нападающий «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано рассказал о трудностях с перелётами, которые испытывает дальневосточная команда, а также поделился мыслями о задаче клуба в РФПЛ.

«Очень утомительно, когда совершаешь восьмичасовой перелёт в Москву. Если мы играем там, то во время перелётов должны делать остановку. Мы всегда летим на матч за день до него, это сильно утомляет. Такие нюансы делают для нас чемпионат самым сложным в мире.

Выход в РФПЛ? Безусловно, это было самое важное достижение в истории клуба. Теперь наша цель состоит в том, чтобы остаться в элите", — сказал Лескано в интервью Folha de S.Paulo.

Гендиректор «СКА-Хабаровск»: забей Лескано «Зениту» рабоной, всё пошло бы иначе
Источник: Folha de S.Paulo Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
СКА-Хабаровск
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
18:00 Лескано: восьмичасовые перелёты очень утомляют игроков «СКА-Хабаровск»
17:52 Васин: хотелось побыстрее забить первый гол за ЦСКА, чтобы закрыть эту тему
17:31 Моуринью: у Венгера в «Арсенале» есть то, о чём мечтают все тренеры
17:30 ЦСКА остался единственной командой, начинавшей все 17 сезонов РФПЛ без поражений
17:18 «Халл» — «Оксфорд» — 1:2. Видеообзор первого матча Слуцкого у руля «тигров»
16:50 Фассоне: было бы неплохо приобрести кого-то из трио Белотти-Мората-Обамейянг
16:40 Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Рубином»
16:32 Клуб Витселя одержал 4-ю победу в чемпионате Китая подряд и вышел на 3-е место
16:26 «Рубин» определился со стартовым составом на матч с «Краснодаром»
16:20 Клопп: пока что Салах понятия не имеет, как нужно играть в защите
16:11 Фурсенко: учитывая девятичасовой перелёт, «Зенит» сыграл на пять баллов
16:11 Адам Джонсон попросил перевода в другую тюрьму, заявив, что его хотят убить
15:58 Веденеев: понятно, что против «Зенита» все команды будут играть по системе «9-1»
15:48 Кривцов: игрокам за нарушения дают красные карточки, а как быть с болельщиками?
15:37 Барцальи: многие писали о конфликтах в раздевалке «Юве», но мы знаем правду
15:37 Бакайоко: «Челси» — идеальное место для игры, это самый крупный клуб Англии
15:22 Хендерсон: нужно установить планку амбиций «Ливерпуля» очень высоко
15:22 Невилл: Матич — именно то, что сейчас нужно «МЮ»
15:12 Руни: хотим, чтобы Баркли остался в «Эвертоне», но решение он примет сам
15:05 «Челси» хочет продать Реми этим летом
14:56 Гендиректор «СКА-Хабаровск»: забей Лескано «Зениту» рабоной, всё пошло бы иначе
14:47 Поддубский: мандража перед «Зенитом» не было, мы же уже со «Спартаком» играли
14:44 Газизов: «Хапоэль» отверг предложение «Уфы», переговоры по Готлибу окончены
14:31 «Челси» снова отдал ван Гинкела в аренду ПСВ
14:27 Эррера: «Барселона» со мной не связывалась, я очень счастлив в «МЮ»
14:23 Ярмоленко: не считаю, что киевское «Динамо» так уж сильно уступило «Шахтёру»
14:16 Кокорин: будем стараться с Дзюбой забить 35 голов на двоих за сезон
14:10 «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Манчестер Юнайтед» — 2:5. Видеообзор матча
14:07 Булавин: очень понравился Паредес — удивлён, что он уже вписался в «Зенит»
13:56 «СКА-Хабаровск» — «Зенит» — 0:2. Видеообзор первого матча Манчини в РФПЛ
13:56 Кузяев: «Зенит» отмучился, теперь очередь других команд
13:51 Фассоне: ежедневно топовые игроки запрашивают информацию о проекте «Милана»
13:42 Манчини: начать сезон с победы было принципиально важно для «Зенита»
13:40 «Тоттенхэм» объявил о переходе Н'Джие в «Марсель» на постоянной основе
13:25 «Рубин» в большинстве победил «Краснодар» в молодёжном первенстве России
13:25 Ватцке: не получали предложений по Обамейянгу, но готовы ждать ещё пару дней
13:23 Ундер: моя цель — отвоевать место в основе «Ромы» как можно быстрее
13:09 Поддубский: «Зенит» владел преимуществом, но по голевым шансам была равная игра
13:03 Манчини: заменил Ерохина на Кузяева, потому что знал, что Далер забьёт
12:54 «Зенит» победил «СКА-Хабаровск» в первом официальном матче при Манчини
12:44 Хаддлстоун объяснил, почему решил уйти из «Халл Сити» в «Дерби Каунти»
12:28 «Чанчунь» одержал 3-ю победу подряд в чемпионате Китая, Хусти не забил пенальти
12:18 Руни: удерживать стандарты «МЮ» становилось труднее, но это уже не моя проблема
12:17 Кузяев забил в дебютном официальном матче за «Зенит»
12:07 Сорокин: организовать жеребьёвку ЧМ-2018 в Кремле сложно, но оно того стоит
Все новости RSS
Партнерский контент
Как закончится ближайшее дерби?
Архив →
© championat.com, 2000–2017