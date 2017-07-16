Тренеры сборной Перу прибыли в Россию посмотреть на игру Фарфана и Самбрано

Представители тренерского штаба сборной Перу прибыли в Россию, чтобы посмотреть матчи с участием потенциальных кандидатов в национальную команду, сообщает Elbocon.pe.
Тренеры побывали на матче Суперкубка России «Спартак» — «Локомотив» (2:1), в котором следили за выступлением нападающего «железнодорожников» Джефферсона Фарфана. Сегодня специалисты должны были попасть на домашний матч 1-го тура РФПЛ «Рубина» с «Краснодаром», который проходит в эти минуты, чтобы увидеть игру защитника казанцев Карлоса Самбрано. Примечательно, что Самбрано остался на скамейке запасных «Рубина».
Ожидается, что тренеры посетят ещё один матч с участием «Локомотива», чтобы просмотреть игру Фарфана. Во встрече 1-го тура РФПЛ «железнодорожники» сыграют на своём поле с тульским «Арсеналом» (18 июля).
Сборная Перу 1 сентября проведёт на своём поле товарищескую встречу с командой Боливии, а 6 сентября на выезде встретится с командой Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.