Экс-защитник «Зенита» Йованович: счастлив, что продолжу свою карьеру в «Бордо»

Бывший защитник «Зенита» Вукашин Йованович прокомментировал свой переход из россисйкого клуба в «Бордо».
«Чувствую себя здесь как дома. Счастлив, что продолжу свою карьеру в том направлении, в котором хотел. Возвращаюсь в большой клуб из красивого города в красивой стране. Скоро увидимся! Вперёд, «Бордо», — написал Йованович в своём «инстаграме» к посту со своей фотографией в футболке «Бордо».
Йованович присоединился к «Зениту» в 2016 году и отыграл 25 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги за «Зенит-2». В феврале 2017 года защитник на правах аренды начал выступать за «Бордо», в составе которого провёл 8 матчей во французском чемпионате.