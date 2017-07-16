Бердыев: Канунников и «Спартак»? Это его решение. Каким оно будет, не знаем

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после домашнего поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 1-го тура РФПЛ прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего своей команды Максима Канунникова в «Спартак».
После игры у Бердыева спросили, не было ли у него сомнений в том, стоит ли в стартовом составе выставлять Канунникова, учитывая информацию о его вероятном переходе в «Спартак».
«Нет. Мы Максиму верим. Это его решение. Каким оно будет, мы не знаем», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Канунников в понедельник, 17 июля, официально оформит свои отношения со «Спартаком». Как сообщил источник, приближённый к «Рубину», красно-белые собираются воспользоваться пунктом контракта игрока, согласно которому сумма отступных составляет € 1 млн.