Бердыев: «Рубину» не хватает сыгранности в обороне, но всё будет нормально

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мыслями о поражении от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура РФПЛ. Казанцы провели первую официальную игру после возвращения 64-летнего специалиста на тренерский мостик команды.
«Атаки по центру и индивидуальные действия игроков «Краснодара» в первом тайме определили исход первой половины матча. После этого мы изменили систему, перехватили инициативу, но не хватило силёнок. В целом есть позитив в плане самоотдачи и желания играть.
Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали даже при счёте 0:2. Думаю, всё будет нормально. Потихоньку наладим игру в обороне, где не хватает сыгранности.
Есть удовлетворение, что ребята понимают, что и как делать. Плюс есть желание. Но не хватает сыгранности, это естественно, будем работать», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».