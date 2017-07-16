А. Кержаков: очень хочу увидеть «Краснодар» в Лиге чемпионов и жду этого

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал игру «Краснодара» в гостевом матче 1-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:1), сообщив, что очень хотел бы увидеть выступления краснодарской команды в Лиге чемпионов.
«Меня очень удивил первый тайм. «Рубин» играл так плохо, что «Краснодар» делал, что хотел. Я очень хочу увидеть «Краснодар» в Лиге чемпионов и очень этого жду. Надеюсь, что по итогам нынешнего сезона это произойдёт. Для меня «Краснодар» всегда является командой, которая должна преподнести сюрприз», — сказал Кержаков в программе «После футбола».
А. Кержаков: да простят меня фанаты «Зенита», но я хотел, чтобы Лескано забил