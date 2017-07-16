Бердыев: почему Ахметова отправили в дубль? Там агенты хотят управлять «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о том, усилили ли замены игру казанцев в матче первого тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2), рассказал о ситуации с отправленным в дубль полузащитником Ильзатом Ахметовым, а также ответил на вопрос о том, планирует ли ещё «Рубин» какие-то трансферы.
«Почему выход Азмуна и Жонатаса не усилил игру? Оба из-за травм много пропустили, им нужна игровая практика. Я бы не сказал, что они не усилили. Но им нужно набирать. Лестьенн? Он и тренируется хорошо, и активно в игру вошёл. Безусловно, усилил игру.
Почему Ахметов был отправлен в дубль? Я эту ситуацию не знаю. Я так понимаю, там агенты хотят управлять клубом.
Нужно ли „Рубину“ усиливать какие-то позиции? Состав достаточно укомплектован. Я не знаю, кого мы отдадим в аренду. Исходя из этого будем смотреть», — цитирует Бердыева сайт «Рубина».