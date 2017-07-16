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Деменко: «Краснодар» превосходил «Рубин» в быстроте мышления

16 июля 2017, воскресенье. 20:18. Футбол

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал итоги матча «быков» с «Рубином» (2:1) в первом туре РФПЛ.

«Результат встречи закономерен. «Краснодар» превосходил «Рубин» в быстроте мышления. Нельзя пока сказать, является ли Лаборде равноценной заменой Смолову, который два года подряд был лучшим бомбардиром чемпионата. Но Рикардо здорово сыграл, забив два мяча за счёт индивидуальных действий.

Казанцам ещё предстоит нащупать свою игру, а Бердыеву — выстроить команду. Некоторые игроки пока не в оптимальной форме: мы видели, как Азмун вышел на замену.

В этом сезоне «Краснодар» точно будет бороться за самые высокие места, а «Рубину» нужно для этого время. После Лиги чемпионов у Бердыева наверняка высокие амбиции, поэтому задача-минимум — попасть в еврокубки», – сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Шалимов: «Краснодар» мог победить в матче с «Рубином» более убедительно
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Рубин Максим Деменко
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16 июля 2017, воскресенье
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