Кержаков: Головин не уйдёт из ЦСКА, пока не вернёт титул? Опрометчивое заявление

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал слова полузащитника ЦСКА Александра Головина, который заявил, что не покинет московский клуб, пока не выиграет с ним ещё один титул чемпиона России.
«Само заявление опрометчивое. Но именно в этом сезоне если и уезжать, то туда, где он будет играть. Если нет уверенности и гарантий, то лучше получать игровую практику перед чемпионатом мира в ЦСКА, это довольно сильная команда», — сказал Кержаков в программе «После футбола».
Этим летом сообщалось об интересе к Головину со стороны лондонского «Арсенала» и «Марселя».
Головин: обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернём золото