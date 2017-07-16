Басков исполнит гимн «Ахмата» перед игрой с «Амкаром»

Гимн «Ахмата» в первом после переименования команды официальном матче первого тура РФПЛ-2017/18 против «Амкара» исполнит популярный певец Николай Басков. Исполнитель прилетел в Грозный 16 июля и уже провёл репетицию на «Ахмат-Арене».
«Мне выпала честь исполнить гимн спортивного клуба „Ахмат“. Я считаю, что после переименования команды мотивации у игроков будет больше, чем раньше, и под новым именем клуб добьётся больших побед. Я приезжаю в столицу Чечни на протяжении 10 лет и могу смело сказать, что это самый безопасный город мира», — сказал Басков.
Перед началом матча на арене состоится праздничный концерт с участием известных представителей шоу-бизнеса, в их числе Тимати и Виктория Лопырева. Также в Грозном уже находится и почётный гость встречи знаменитый футболист Роналдиньо. Ожидается, что 37-летний бразилец в сопровождении главы Чечни Рамзана Кадырова сделает первый удар по мячу в матче «Ахмат» — «Амкар».