«Рубин» — «Краснодар» — 1:2. Видеообзор матча

«Краснодар» одержал победу над «Рубином» в матче первого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Рубин» провёл первую официальную игру после возвращения в клуб главного тренера Курбана Бердыева.
Дублем в составе «Краснодара» отметился нападающий Рикардо Лаборде. Колумбиец забил свои голы на 17-й и 33-й минутах. Во втором тайме Максим Лестьенн отыграл один мяч, но уйти от поражения «Рубин» не сумел.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.