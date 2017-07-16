Камболов: было неприятно, что при счёте 0:2 на трибунах в Казани стали свистеть

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал поражение в домашнем матче 1-го тура РФПЛ от «Краснодара» (1:2).
«Обидно, что проиграли. Наверное, можно сказать, что «Краснодар» сделал два хороших выпада и забил два гола. У нас тоже были моменты, поэтому думаю, что игра скорее была ничейная. Все молодцы, все отдавались на поле. Просто «Краснодару» больше повезло. Установка на второй тайм? Мы просто вышли и играли свой футбол. Провели хороший второй тайм, но, к сожалению, проиграли. Будем стремиться к лучшему и работать ещё усерднее.
Перестроиться на новую схему было не сложно, мы отрабатывали её на сборах. Несмотря на это, я думаю, что нам предстоит ещё много работы. Главное выполнять установки тренера и отдаваться на тренировках. Тогда всё будет нормально. Трибуны? Было неприятно, когда при счёте 0:2 трибуны начали свистеть. Это очень неприятно. Болельщикам, наверное, стоит лучше нас поддерживать. Если болельщики приходят на трибуны, они в любом случае должны поддерживать команду, независимости от того, как она играет. Сейчас в клубе произошли изменения. Изменилась и атмосфера в раздевалке. Дай бог, чтобы и результат пришёл», – цитирует Камболова «Спорт Бизнес Online».