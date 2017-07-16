Рыжиков: первый блин комом, «Рубин» будет стараться исправить ситуацию

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18.
«Было тяжело. Самоотдача была. Во втором тайме проблески игры, которую хочет от нас тренер, появились. Две ошибки, из-за которых «Краснодар» и забил. Так что будем работать, весь сезон впереди, я надеюсь, что это поражение будет уроком, мы извлечём положительные моменты, и дальше всё будет нормально.
Приятно было играть при таком количестве зрителей. Спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать нас. Первый блин комом, будем стараться исправить ситуацию.
Как оцениваю взаимодействие с обороной? Нормально-нормально. И Володя (Гранат), и Федя (Кудряшов) – опытные футболисты. Думаю, у нас не будет проблем.
Мы отрабатывали схему два сбора, были, конечно, небольшие недочёты. Думаю, тренер на тактическом занятии укажет нам наши ошибки, и мы будем исправлять их. Футбол не без ошибок! «Краснодар» их использовал, мы – нет", — заявил Рыжиков, слова которого приводит официальный сайт «Рубина».